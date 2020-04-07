На Донбассе обстреливали и глушили беспилотники ОБСЕ

4 и 5 апреля беспилотники миссии ОБСЕ подверглись обстрелам и глушению над Донбассом. Об этом сообщается в отчете организации.



Так, 4 апреля беспилотник малого радиуса действия подвергся воздействию помех

сигнала во время полета над участком разведения в районе села Петровское и над районами возле шахты «Октябрьская» (неподконтрольная правительству территория).



5 апреля возле сел Тарамчук и Березовое Донецкой области наблюдатели ОБСЕ слышали очереди из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета. По оценке миссии, огонь вели в направлении БПЛА СММ.



В тот же день возле подконтрольного группировке «ЛНР» села Голубовское Луганской области команда миссии слышала 10 выстрелов из стрелкового оружия, которые, по оценке, были направлены на БПЛА.