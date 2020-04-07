Боевики 4 раза открывали огонь, военные не пострадали

С полуночи и до 18:00 боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Украинские военные не пострадали, сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.



Боевики вели обстрелы с использованием беспилотников и запрещенного Минскими договоренностями вооружения.



Под огнем из пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия оказались позиции ООС вблизи Марьинки и Опытного. Возле Новотошковского боевики выпустили 7 мин калибра 120-мм.



«Почувствовав на себе результаты нашего ответа, оккупанты немедленно прекращали любую активность. Потери противника уточняются. Сегодня, 7 апреля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет», — говорится в сводке штаба.



Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава ООС не зафиксировано.

Съемочная группа телеканала «Украина» сегодня попала под обстрел — снаряд разорвался возле авто. Осколками насквозь пробито боковое стекло автомобиля и кузов.