Зеленский ввел министра финансов в состав СНБО

Президент Владимир Зеленский вывел из персонального состава Совета нацбезопасности и обороны экс-министра финансов Игоря Уманского, уволенного Радой 30 марта. Этим же указом президент ввел в состав СНБО новоназначенного министра финансов Сергея Марченко.



Документом Зеленский также постановил утвердить в персональном составе СНБО главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака.

30 марта Верховная Рада со второго раза поддержала назначение Сергея Марченко министром финансов.



Марченко — бывший замминистра финансов (2016-2018) и экс-замглавы администрации президента при президенте Порошенко (2018-2019), баллотировался на внеочередных парламентских выборах 2019 года по списку партии «Украинская стратегия» тогдашнего премьер-министра Владимира Гройсмана.