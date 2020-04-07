В ОБСЕ опровергли оказание помощи для пересечения блокпостов на Донбассе

СММ ОБСЕ не занимается оказанием помощи людям на блокпостах, которые пытаются пересечь линию соприкосновения в условиях карантина. Об этом «Новостям Донбасса» сообщили в пресс-службе миссии.



Сообщения о том, что наблюдатели ОБСЕ якобы помогают людям, которым не удается пересечь линию соприкосновения, появилась в социальных сетях 6 апреля. В сообщениях говорилось, что на электронную почту СММ необходимо прислать свои данные, местонахождение и изложить жизненные обстоятельства.



В миссии отмечают, что данная информация не соответствует действительности.



«Также был указан электронный адрес СММ ОБСЕ, по которому люди могли сообщить свои данные. Это неправдивая информация», — сообщили в СММ.



В миссии также отметили, что рекомендации по пересечению линии соприкосновения опубликованы на сайте Госпогранслужбы Украины.







