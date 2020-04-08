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Штаб зафиксировал 10 обстрелов на Донбассе, без потерь

08 апреля 2020, 08:29

Штаб зафиксировал 10 обстрелов на Донбассе, без потерь

За минувшие сутки боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских военнослужащих нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Там рассказали, что противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Один из обстрелов был совершен с помощью беспилотника.

Огонь открывался по позициям военных вблизи Каменки, Марьинки, Авдеевки, Опытно, Новотошковского, Новозвановки, Калиново-Борщеватого, Новоалександровки, Попасной. Также в штабе напомнили, что был обстрелян автомобиль с журналистами у Красногоровки, обошлось без пострадавших.

«8 апреля после полуночи российские оккупационные войска из минометов калибра 82 мм обстреляли наши позиции у Павлополя в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет», — добавили в штабе.

«Все огневые провокации, на которые решились оккупационные войска седьмого апреля, были качественно и вовремя прекращены нашими подразделениями. В итоге враг был вынужден вернуться к соблюдению режима прекращения огня», — подчеркивается в сообщении.

С начала текущих суток, 8 апреля, боевики обстреляли позиции ОС в районе Павлополя и Марьинки. Как сообщили в штабе, обошлось без потерь.

Случаев заболевания коронавирусом среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, отмечается в сводке.

Ранее в штабе ООС сообщили о ранении жительницы Марьинки днем 7 апреля.

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