На неподконтрольной Луганщине выкопали «копанку» в черте города

Скриншот видео «ГТРК ЛНР»

В подконтрольной «ЛНР» Брянка неизвестные выкопали «копанку» в черте города. Об этом сообщается в сюжете «ГТРК ЛНР».



Отмечается, что два экскаватора работали над полями бывшей шахты имени Дзержинского, которая расположена неподалеку от городского кладбища.



В отделе землеустройства подконтрольной группировке администрации заявили, что виновников ждет штраф. При этом организаторы незаконной добычи угля еще не установлены.

Группировки «ДНР» и «ЛНР» позволяют на подконтрольных им территориях добывать уголь в так называемых копанках, но нужно получить соответствующее «разрешение». При украинской власти такой промысел был незаконным. Как правило, условия работы в «копанках» хуже, чем на классических угледобывающих предприятиях.