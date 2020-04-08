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На неподконтрольной Луганщине выкопали «копанку» в черте города

08 апреля 2020, 09:17

На неподконтрольной Луганщине выкопали «копанку» в черте города

Скриншот видео «ГТРК ЛНР» Скриншот видео «ГТРК ЛНР»

В подконтрольной «ЛНР» Брянка неизвестные выкопали «копанку» в черте города. Об этом сообщается в сюжете «ГТРК ЛНР».

Отмечается, что два экскаватора работали над полями бывшей шахты имени Дзержинского, которая расположена неподалеку от городского кладбища.

В отделе землеустройства подконтрольной группировке администрации заявили, что виновников ждет штраф. При этом организаторы незаконной добычи угля еще не установлены.

Группировки «ДНР» и «ЛНР» позволяют на подконтрольных им территориях добывать уголь в так называемых копанках, но нужно получить соответствующее «разрешение». При украинской власти такой промысел был незаконным. Как правило, условия работы в «копанках» хуже, чем на классических угледобывающих предприятиях.

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