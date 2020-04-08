В Луганской области горел интернат для пожилых людей

Фото: ГСЧС

Сегодня ранним утром произошел пожар в Троицком областном доме-интернате для пожилых и людей с инвалидностью. Как сообщает полиция Луганской области, информация о происшествии поступила в 4:44, горела крыша интерната.



До прибытия работников ГСЧС из здания были эвакуированы 35 подопечных, и один работник. Эвакуированных разместили в терапевтическом отделении Троицкой больницы. Все находятся в удовлетворительном состоянии.



Пожар на площади 358 м2 был потушен в 7:05, отмечают в пресс-службе ГСЧС области. Травмированных и погибших в результате происшествия не обнаружено.



Причины пожара выясняются, на месте работают следователи полиции.