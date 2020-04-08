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Офис генпрокурора расследует правомерность увольнения судей ВСУ Порошенко

08 апреля 2020, 15:31

Офис генпрокурора расследует правомерность увольнения судей ВСУ Порошенко

Генпрокурор Ирина Венедиктова внесла сведения в ЕРДР о возможных неправомерных действиях пятого президента Украины Петра Порошенко и других лиц при назначении судей Верховного Суда в 2017 и 2019 годах. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Расследование начато на основании обращения работников Верховного суда Украины.

«Указанные действия квалифицированы по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов), ч. 4 ст. 382 (невыполнение судебного решения), ч. ч. 1 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины », - говорится в сообщении.

В своем обращении судьи указывают, что основания для издания указов и назначение ними судей не соответствуют нормам Конституции и закона о судоустройстве. Также в обращении работники ВСУ указали, что были незаконно лишены права на труд и его оплату в связи с так называемой ликвидацией ВСУ.

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