По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

На время пандемии «Новости Донбасса» будут информировать о ситуации с коронавирусной инфекцией Covid-19 в Донецкой и Луганской областях по обе стороны линии соприкосновения. Информация о ситуации с коронавирусом в Украине доступна в этой рубрике. Мы продолжаем также сообщать и о других актуальных новостях на оккупированной части региона.

Ситуация с распространением Covid-19



На сегодня в Украине коронавирус подтвержден у 1668 человек. Из них 52 человека умерли, 35 — выздоровели. В Донецкой области — 2 новых пациента с коронавирусом. Диагноз подтвердили у 78-летней жительницы Дружковки и 27-летней медсестры инфекционной больницы в Мирнограде. Число больных Covid-19 в области достигло 11. На Луганщине по-прежнему известно о трех случаях.

Группировка «ЛНР» заявляет о шести случаях коронавируса на подконтрольной ей территории. Утверждается, что один пациент уже выздоровел и выписан из больницы, еще пятеро находятся в боксированных палатах лечебных заведений. Более 200 человек находятся на обсервации в больницах с подозрением на Covid-19.



О семи пациентах с диагнозом коронавирус заявляют в «ДНР». Сообщается, что последние два пациента с Covid-19 — 28-летний и 35-летний жители отдельных районов Донетчины — вернулись из России через подконтрольный боевикам КПВВ «Успенка». Утверждается, что с подозрением на коронавирус госпитализированы 13 человек.



В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины заявляют, что «ДНР» скрывает первый летальный случай от коронавируса, который произошел на подконтрольной ей территории.



Кабинет министров запретил в период карантина, и на протяжении 30 дней после его отмены, снимать с учета переселенцев по причине возвращения к покинутому месту постоянного проживания. Период карантина не будет учитываться в срок пребывания на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и Крыма.



Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует, что карантин в Украине продлят до мая.



Политика



Трехсторонняя контактная группа договорилась провести обмен удерживаемыми лицами не позднее Пасхи. В Офисе президента сообщили, что стороны согласовали списки для обмена, однако формат будущего обмена не раскрывают.



В Кремле считают «нереалистичной» и «абсурдной» точку зрения трех бывших послов США о том, что ситуация с коронавирусом и снижением цен на нефть может вынудить Россию прекратить военное вторжение в Украину в обмен на снятие санкций Запада.



Общество



«ЛНР» приостанавливает пассажирские перевозки с Россией начиная с 10 апреля. Исключение составят регулярные специальные перевозки жителей отдельных районов Луганщины, направляющихся в пункты получения российских паспортов.



Шевченковский райсуд Киева приговорил к 13 годам тюрьмы полковника ВСУ Ивана Безъязыков по обвинению в госизмене и сотрудничестве с боевиками. С 2014 по 2016 годы Безъязыков находился в плену группировки «ДНР».



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