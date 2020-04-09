Один из двух новых случаев заболевания коронавирусом на подконтрольной «ЛНР» территории был зафиксирован в Свердловске. Об этом сообщает сепаратистский телеканал «Луганск 24».



Пациента госпитализировали в больницу «Княгинская» в Красном Луче (Хрустальном). Отмечается, что в этой больнице находятся и другие заболевшие COVID-19, но их число не уточняется.



Как сообщил главный врач «Княгинской» Андрей Шутенко, состояние пациента стабильное, его жизни ничего не угрожает. «Пациент получает всю необходимую терапию иммуностимуляторы, противовирусные препараты, жаропонижающие», — отметил медик.



Круг контактировавших с заболевшим установлен, подчеркивается в сюжете.



Откуда второй новый пациент, в «ЛНР» пока не сообщают.

На данный момент «ЛНР» всего подтвердила шесть случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, из них один пациент уже выздоровел и был выписан из больницы.



Трое пациентов — жители Антрацита и соседнего Красного Луча, одна из них — воспитательница детского сада. В «ЛНР» не исключили, что случаев заболевания COVID-19 в этих городах может быть больше.



Также в группировке сообщали, что были установлены шесть блокпостов на въездах и выездах из Антрацита. 4 апреля группировка ввела ограничение на передвижение людей и транспорта между этими двумя городами и внутри них.