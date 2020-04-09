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Украина готова к прекращению транзита газа из РФ — глава оператора ГТС

09 апреля 2020, 09:27

Украина готова к прекращению транзита газа из РФ — глава оператора ГТС

Украина готова к прекращению транзита газа из России, на подготовку к этому сценарию направлена программа оптимизации ГТС. Об этом в интервью изданию Liga.net заявил Глава оператора Газотранспортной системы Украины Сергей Макогон.

В то же время глава ГТС подчеркнул, что Украина будет продолжать противодействовать проекту «Северный поток-2» и рассчитывает на поддержку поддержку американских и европейских партнеров, так как, по словам Макогона, СП-2 несет риски не только для Украины, но и для всей Европы повышая ее зависимость от поставок газа из РФ». Вместе с тем он считает, что« уже сейчас очевидно», что Газпром не сможет закончить строительство в 2021 году.

Также Сергей Макогон заявил об альтернативных способах использования украинской ГТС.

«Мы запустили транзит через Украину между европейскими странами и рассматриваем возможность поставок американского LNG через Польшу и дальше в страны Восточный Европы», — сказал Макогон.

30 декабря Украина и Россия подписали пятилетнее соглашение на транзит газа в Европу. В 2020 году объем транзита составит 65 миллиардов кубометров газа, а в последующие четыре года — по 40 млрд кубометров.

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