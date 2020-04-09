В России уже более 10 тысяч больных COVID-19

В России выявили уже более 10 тысяч больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб РФ по борьбе с COVID-19.



В отчете штаба сообщается, что в России за сутки 8 апреля зарегистрировали 1459 новых случаев. Из них 3 новых случая — в оккупированном Крыму. Всего на полуострове зафиксировали 33 случая заболевания коронавирусом.



Всего власти РФ зафиксировали 76 смертей от коронавируса, 698 пациентов выздоровели.

В Украине, по последним данным Минздрава, зафиксировали 1892 случая инфицирования коронавирусом. Из них 45 людей выздоровели и 57 — умерли.

В мире зарегистрировано более 1,5 млн случаев заболевания COVID-19. Из них 332 291 пациентов выздоровели, а 88 656 — умерли.