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МИД: Участники заседания Совбеза ООН по МН17 выразили полную поддержку суду в Гааге

09 апреля 2020, 13:02

МИД: Участники заседания Совбеза ООН по МН17 выразили полную поддержку суду в Гааге

В Нью-Йорке по инициативе России Совет безопасности ООН провел закрытые консультации относительно начала судебных заседаний по делу о привлечении к ответственности первых четырех обвиняемых в крушении самолета Малазийских авиалиний рейса МН17 в небе над Донбассом в 2014 году.

Как сообщает МИД Украины, позицию государств-участников совместной следственной группы (Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины) представила член Совета безопасности ООН Бельгия.

«Участники заседания выразили полную поддержку независимому и беспристрастному процессу, который слушается окружным судом Гааги. Был высказан призыв к России прекратить распространение дезинформации, выполнять резолюцию СБ ООН 2166, в полной мере сотрудничать со следствием и отвечать на запросы об оказании правовой помощи от совместной следственной группы», — информируют в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Также в МИД подчеркнули, что следователи и прокуроры от Украины продолжат работу в совместной следственной группе с целью установления всех лиц, причастных к гибели 298 пассажиров и членов экипажа MH17, включая и заказчиков этого преступления.

«Со своей стороны Министерство иностранных дел продолжит работу, направленную на привлечение Российской Федерации к ответственности за нарушение Конвенции о предотвращении финансирования терроризма, ведь именно благодаря российской поддержке, в частности поставке ПЗРК "БУК", и было совершено это чудовищное преступление», — добавили в министерстве.

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Четырем подозреваемым в причастности к сбиванию пассажирского самолета «Боинг 777» рейса МН17 грозит пожизненное заключение. После двух первых дней слушаний в судебном процессе объявлен перерыв до 23 марта.

«Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам — Куала-Лумпур», был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.

19 июня 2019 года международная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых в катастрофе МН17. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Все они объявлены в международный розыск.

В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.

Этому предшествовал отчет Международной следственной группы. Следователи пришли к выводу, что комплекс «Бук», из которого сбили малазийский «Боинг» в Донецкой области, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском городе Курск. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.

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