Луганщина находится в аутсайдерах по подготовке больниц к коронавирусу — YouControl

Луганская область входит в пятерку областей, которые хуже всего в Украине обеспечены медицинскими ресурсами для борьбы с коронавирусом. Информация об этом отображена на интерактивной карте медицинского обеспечения от YouControl.



На этой карте данные автоматически анализируются системой и рассчитывается показатель, на сколько дней хватит ресурсов опорных больниц, в соответствии с алгоритмами Минздрава и при условии линейного развития заболевания вирусом.



Так, Луганщина обеспечена медицинскими ресурсами на 19 дней. Вместе с Луганской областью в аутсайдерах находятся Херсонская область — 6 дней, Ивано-Франковская — 9 дней, Ровенская — 21 день и Кировоградская — 22 дня.



В Донецкой области этот показатель составил 35 дней, что ставит регион на 15 место из 25.



Лучшая ситуация в Сумской области (194 дня), почти вдвое ниже показатель в городе Киеве (107 дней). В большей части больниц Украины костюмов биозащиты хватит менее, чем на четыре дня активного использования. Одноразовых хирургических масок хватит чуть больше, чем на месяц.

В Украине, по последним данным Минздрава, зафиксировали 1892 случая инфицирования коронавирусом. Из них 45 людей выздоровели и 57 — умерли.