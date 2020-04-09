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В «ДНР» допустили продление дистанционного обучения

09 апреля 2020, 16:25

В «ДНР» допустили продление дистанционного обучения

Дистанционное обучение в школах и вузах на подконтрольной группировке «ДНР» территории может сохраниться в мае. Это допустил  глава формирования Денис Пушилин.

«С большой долей вероятности, даже с учетом, что на сегодняшний день решения еще нет, в мае нам придется сохранить дистанционное обучение», — приводит его слова DNR LIVE.

Говоря об «экзаменах и аттестации», Пушилин отметил, что «министерство образования и науки сейчас работает над вариантами» и решение будет принято «в обозримом будущем».

«Будет одобрен наиболее подходящий вариант. Пока решения еще нет. Ситуация может меняться как в лучшую, так, увы, и в худшую сторону», — подчеркнул он.

С 19 марта образовательные учреждения при «ДНР» перешли на дистанционное обучение в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19.

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