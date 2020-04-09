В Луганской области должностных лиц государственного ОАО «Лисичанскуголь» подозревают в присвоении более полумиллиона гривен, выделенных из бюджета на зарплаты работникам. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



По данным следствия, с 2017 по 2019 год руководители одного из структурных подразделений «Лисичанскуголь» фиктивно трудоустраивали на предприятие работников, которые фактически в это время находились на заработках в Российской Федерации.



«Чиновники вносили в официальные документы заведомо ложные сведения о якобы их пребывания на рабочих местах, а начисленную "подчиненным" зарплату присваивали. Правоохранители задокументировали, что руководители подразделения за этот период присвоили более полумиллиона гривен», — говорится в сообщении.



Отмечается, что четырем чиновникам угледобывающего предприятия объявлено о подозрении в совершении по предварительному сговору группой лиц присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, и служебного подлога по ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.



Обвинительные материалы направлены в суд. Решается вопрос об отстранении правонарушителей от занимаемых должностей.