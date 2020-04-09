По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

На время пандемии «Новости Донбасса» будут информировать о ситуации с коронавирусной инфекцией Covid-19 в Донецкой и Луганской областях по обе стороны линии соприкосновения. Информация о ситуации с коронавирусом в Украине доступна в этой рубрике. Мы продолжаем также сообщать и о других актуальных новостях на оккупированной части региона.

Ситуация с распространением Covid-19



По состоянию на 9 апреля в Украине коронавирус подтвержден у 1892 человек, из них 57 летальных, 45 - выздоровели. В Донецкой области по-прежнему известно об 11 случаях, в Луганской о трех.



Группировка «ДНР» заявляет о 13 случаях заболевания, из них 1 ребенок. Пятеро новых больных - контактировали с ранее инфицированными. Еще одна пациентка 42 лет прибыла из Москвы.



В «ЛНР» на данный момент подтверждают семь случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Седьмой заболевший — женщина, контактировавшая с мужем, вернувшимся из Москвы.



В Вооруженных Силах Украины зарегистрировали два новых случая инфицирования. Таким образом, число больных COVID-19 в ВСУ увеличилось до семи, один из них - летальный.



В Донецкой облгосадминистрации опровергли информацию о смерти и увеличении количества больных коронавирусом в Краматорске.



Кабмин уточнил перечень объектов, которые могут работать во время карантина и категории граждан 60 лет и старше, которые не подлежат самоизоляции.



Политика



Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет настаивать на нынешней структуре Трехсторонней контактной группы, состоящей из России, Украины и ОБСЕ, и не ищет прямого диалога с группировками «Л/ДНР».



Боевые действия



В период с 1 по 31 марта 2020 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало два случая гибели и 17 случаев ранения гражданских лиц вследствие вооруженного конфликта на Донбассе.



В группировке «ДНР» заявили о гибели жительницы Горловки в результате сброса мины с беспилотного летательного аппарата.



В Луганской области снаряд взорвался во дворе жительницы Хутора Вольного. Осколки от гранаты повредили окна и кровлю дома. Обошлось без пострадавших.



Украинский военнослужащий погиб в результате осколочного ранения, полученного во время боя в Луганской области.

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