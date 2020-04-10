За сутки на Донбассе погиб украинский военный, еще двое ранены

За минувшие сутки на Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще двое были ранены в результате 21 обстрела украинских позиций со стороны боевиков. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Из них девять обстрелов — с применением минометов 120-го и 82-го калибра, которые по Минским договоренностям должны находиться в районах отвода. Также в штабе рассказали, что противник открывал огонь по опорным пунктам из противотанкового ракетного комплекса, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Там отметили, что украинские военные в ответ «активно применяли очередные огневые средства» и «заставили противника к возобновление режима "Тишина" на всех участках линии соприкосновения».



Уточняется, что огонь велся украинским позициям в районе Павлополя, Водяного, Красногоровки, Новомихайловки, Авдеевкой, Пищевика, Старогнатовки, Богдановки, Орехово, Хутора Вольного, Новолуганского, Новоалександровки, Попасной, Крымского, Новгородского.



Как сообщается, по предварительным данным украинской разведки, 9 апреля подразделения ООС уничтожили одного боевика, еще одного — ранили.



С начала текущих суток боевики дважды нарушили режим прекращения огня: в районе Новозвановки из минометов калибра 120-мм, а по опорным пунктам вблизи Новоалександровки стреляли из минометов калибра 82-мм. В ответ украинские военные применили «дежурные огневые средства».



За текущие сутки потерь среди украинских военных нет, рассказали в штабе. Также не зафиксировано случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил.

Вчера днем в штабе сообщили, что украинский военный погиб в результате боя в Луганской области.