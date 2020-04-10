В «ДНР» назвали бесплатные отпуска во время карантина «перегибом на местах»

На подконтрольной группировке «ДНР» есть случаи, когда работников предприятий отправляют в бесплатные отпуска из-за карантинных мер в связи с коронавирусом. Эту ситуацию прокомментировал глава формирования Денис Пушилин.



По его словам, это не целенаправленная политика руководства «ДНР», а «перегибы на местах».



«У нас нет принудительного закрытия предприятий. Это перегибы на местах. Есть рекомендация максимально возможное количество сотрудников предприятий перевести на дистанционную работу, но это не бесплатные отпуска. Здесь надо отдельно разбираться в каждом случае. Еще раз скажу: сейчас нет никаких требований, даже рекомендаций нет, кого-то отправлять в бесплатные отпуска», — сказал Пушилин.



Также он заявил, что парад на 9 мая пройдет «несмотря ни на что».