Беспилотники ОБСЕ глушили на Донетчине и над участком разведения в районе Золотого

Беспилотники миссии ОБСЕ глушили на Донетчине и над участком разведения в районе Золотого Луганской области. Об этом сообщается в отчете миссии за 9 апреля.



Так, БПЛА среднего радиуса действия подвергался глушению над районами около неподконтрольного правительству сел Новогригоровка и Стыла в Донецкой области.



Кроме этого, миссии пришлось отменить полет беспилотника в неподконтрольном правительству селе Раевка Луганской области из-за стороннего беспилотника, который кружил над местонахождением наблюдателей.