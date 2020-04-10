«ДНР» подозревает коронавирус еще у семи человек

За последние сутки на подконтрольной группировке «ДНР» территории с подозрением на коронавирусную инфекцию взяты под наблюдение семь человек, из них шестеро госпитализированы, еще один самоизолирован на дому. Об этом сообщает «минздрав ДНР».



Всего под наблюдением находится 13 792 человек, из них в условиях стационарных отделений — 204 человека, 13582 — на самоизоляции на дому.



Утверждается, что выписаны из отделений с полным выздоровлением и дважды отрицательными результатами на COVID-19 — 47 человек.