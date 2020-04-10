В Мариуполь поступило оборудование для диагностики коронавируса

Фото: телеканал «ТВ-7»

В Мариуполь поступила лаборатория для проведения исследований на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Об этом сообщает телеканал «ТВ-7».



Оборудование, которое способно точно определить наличие коронавируса в организме человека, разместили в вирусологической лаборатории городского центра по профилактике и борьбе со СПИДом, на базе ГБ № 4.



В город лабораторию транспортировали вчера. Для того, чтобы ее запустить, по словам мэра города Вадима Бойченко, необходим один день. С помощью этого оборудования можно будет проверять подозрения на коронавирус со всей Донецкой области.



«Этот аппарат дает нам возможность за 40 минут уже получить результат. Соответственно сокращается время принятия решения, с точки зрения лечения», — сказал Бойченко.



Фото: телеканал «ТВ-7»

Еще один прибор для проведения ПЦР размещен в Славянске в центре профилактики и борьбы со СПИДом.