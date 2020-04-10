«ДНР» еще продезинфицировала территорию больницы и два магазина из-за COVID-19

На подконтрольной группировке «ДНР» территории продолжается дезинфекция мест и объектов из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает «МЧС» при группировке «ДНР» в свежей сводке.



Так, специальной обработке подверглись два магазина, территория больницы, подъезд девятиэтажного дома и один остановочный павильон.



При этом населенные пункты, где проводилась дезинфекция, не сообщается.



Ранее «МЧС» отчиталось, что спасатели провели обработку 10 частных домов, 17 квартир и 3 транспортных средств в Макеевке. Уточнялось, что дезинфекция проходила там, где люди «могли иметь непосредственный контакт с лицами, у которых были зарегистрированы случаи заболевания COVID-19».

«ДНР» подтвердила 13 случаев заболевания коронавирусом на подконтрольной ей территории. При этом группировка продолжает не называть населенные пункты, где зафиксированы случаи болезни, а также больницы, в которых находятся пациенты с COVID-19.



В Макеевке с 4 апреля был введен масочный режим для работающих людей.