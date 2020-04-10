На Донетчине отцу, который забил 6-летнего сына до смерти, дали 10 лет тюрьмы

Донецкий апелляционный суд приговорил к 10 годам лишения свободы жителя села Николаевки Волновахского района за избиение до смерти 6-летнего сына. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



Судом установлено, что в июне 2013 года мужчина, ранее судимый за грабеж, оформил опекунство и забрал к себе жить 6-летнего сына, который после осуждения матери за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, проживал вместе с бабушкой.



«30 августа 2013 года, после очередного избиения отцом, он бежал к бабушке, но пьяный мужчина догнал его, привел домой и избил кулаками и веревкой с металлической проволокой, которую обычно использовал для скота. Вечером еще две попытки покинуть негостеприимный дом ребенка снова были наказаны разъяренным отцом», — говорится в сообщении.



31 августа мужчина в очередной раз сильно избил его той же веревкой. На следующее утро мальчик скончался, будучи запертым в своей комнате, от черепно-мозговой травмы и гематомы головного мозга.



В октябре 2019 года Орджоникидзевский районный суд Мариуполя приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы.



Прокуратура подала апелляционную жалобу. Сейчас указанный приговор отменен и назначен новый, который уже вступил в законную силу.