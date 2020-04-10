СБУ предлагает продолжить блокирование «Вконтакте» и «Одноклассников» еще на три года

Служба безопасности Украины предлагает продлить санкции в отношении российских социальных сетей «Одноклассники» и «ВКонтакте» еще на три года.



По мнению главы ведомства Ивана Баканова, продление санкций сможет защитить граждан Украины от фейков и манипуляций.



«Киберспециалисты Службы проанализировали, что за период действия санкций количество украинских пользователей в этих соцсетях уменьшилось в 3 раза. И это значительно сузило целевую аудиторию, на которую направлены информационные операции российских спецслужб», — говорится в сообщении.



С начала введения санкций следователи CБУ зарегистрировали около 100 уголовных производств в отношении владельцев и администраторов антиукраинских сообществ в этих соцсетях.



«Все они имеют признаки совершения преступлений: посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, действия, направленные на насильственную смену конституционного строя или захват государственной власти, и даже создание террористических групп», — сообщила СБУ.

16 мая 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых были «Вконтакте», «Одноклассники» и «Яндекс».