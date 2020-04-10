Кличко заявил, что в Киеве не будет комендантского часа

В Киеве не будут вводить комендантский час, заявляет мэр Виталий Кличко. Об этом он сказал в эфире телеканала «Украина-24».



При этом Кличко подчеркнул, что введение «комендантского часа» находится вне компетенции местной власти.



Кличко напомнил, что в Киеве в выходные дни будет увеличено количество правоохранителей, патрулирующих улицы и общественные места.

Ранее мэр столицы допустил запрет на передвижение по столице на частном транспорте в случае резкого распространением коронавируса.

Кабинет министров 25 марта ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины сроком на 30 дней и продлил карантин до 24 апреля. В правительстве не исключили, что дата будет пересмотрена. 3 апреля Кабмин ужесточил карантин.