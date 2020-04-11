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Один военный получил ранения на Донбассе за минувшие сутки

11 апреля 2020, 09:12

Один военный получил ранения на Донбассе за минувшие сутки

Один военнослужащий получил ранения вследствие обстрелов со стороны боевиков 10 апреля. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

За минувшие сутки боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня, используя гранатометы различных систем, пулеметы крупного калибра, запрещенные минометы и стрелковое оружие.

Под огнем оказались украинские позиции вблизи Красногоровки, Гнутово и Тарамчук, Авдеевки, Опытного, Новозвановки, Новоалександровки, Золотого-5, Орехово, Новотошковского, Луганского и Крымского.

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