Один военный получил ранения на Донбассе за минувшие сутки

Один военнослужащий получил ранения вследствие обстрелов со стороны боевиков 10 апреля. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



За минувшие сутки боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня, используя гранатометы различных систем, пулеметы крупного калибра, запрещенные минометы и стрелковое оружие.



Под огнем оказались украинские позиции вблизи Красногоровки, Гнутово и Тарамчук, Авдеевки, Опытного, Новозвановки, Новоалександровки, Золотого-5, Орехово, Новотошковского, Луганского и Крымского.