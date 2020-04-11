Шмыгаль анонсировал 500 тысяч рабочих мест в Украине уже в мае

В Украине будет создано 500 тысяч рабочих мест в мае-июне. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, опубликовавший стратегию выхода страны из карантина.



«В мае Украина должна идти на работу. В каких условиях, в каких новых социальных стандартах, в каких временных рамках — это те вопросы, над которыми Правительство работает вместе с аналитиками», — написал он.



Подробности не сообщаются. Премьер заверил, что в Совет по вопросам экономического развития Украины вошли лучшие ученые и экономисты с мировыми именами.



Пр словам Шмыгаля, стратегию выхода из карантина представят на следующей неделе.



Известно, что она предусматривает кредитную поддержку малого и среднего бизнеса и частичное снятие ограничений на работу общественного транспорта. Ожидается, что в июне-июле завершится учебный год, возобновится работа общественного транспорта по новым правилам, а зоны отдыха откроют для посещения.