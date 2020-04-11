Боевики стреляли по Новотошковскому: ранены двое военных

11 апреля боевики обстреляли украинские позиции вблизи Новотошковского Луганской области, в результате чего ранения получили двое военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.



Боевики стреляли из запрещенных минометов 120 калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Пострадавшие военные эвакуированы в военно-медицинское учреждение. Их состояние оценивается как удовлетворительное.



Силы ООС открывали ответных огонь из имеющихся огневых средств.



За минувшие сутки боевики ранили одного военнослужащего.

