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Боевики стреляли по Новотошковскому: ранены двое военных

11 апреля 2020, 10:21

Боевики стреляли по Новотошковскому: ранены двое военных

11 апреля боевики обстреляли украинские позиции вблизи Новотошковского Луганской области, в результате чего ранения получили двое военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

Боевики стреляли из запрещенных минометов 120 калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Пострадавшие военные эвакуированы в военно-медицинское учреждение. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Силы ООС открывали ответных огонь из имеющихся огневых средств.

За минувшие сутки боевики ранили одного военнослужащего.

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