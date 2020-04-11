В Минобороны признали нехватку средств защиты в армии

Вооруженные силы не располагают достаточным количеством защитных средств для обеспечения всего личного состава. Об этом заявил министр обороны Андрей Таран в интервью «ТСН Тиждень».



«Для того, чтобы всех обеспечить индивидуальными средствами в необходимом количестве, не хватает. Но мы ведем работу, и очень благодарны руководству государства, которое выделяло изначально, от первого самолета, который прилетел из Китая, нам было выделено значительное количество средств», — сказал Таран.



По состоянию на 11 апреля в рядах ВСУ зафиксировано 10 случаев заболевания COVID-19. Один из них летальный.



Как сообщил министр обороны, армия имеет на сегодня три передвижные лаборатории для проведения тестов, две из них расположены на Донецком и Луганском направлениях.



Сегодня президенту Владимиру Зеленскому доложили о том, что среди личного состава военных в зоне операции Объединенных сил проведено 500 ПЦР-тестов на наличие COVID-19, все они отрицательные.

