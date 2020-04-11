Зеленский почтил память пассажиров автобуса, расстрелянного боевиками

Президент Владимир Зеленский и руководитель ОП Андрей Ермак почтили память пассажиров автобуса Златоустовка — Донецк, расстрелянного боевиками из РСЗО «Град» 13 января 2015 года. В результате теракта погибли 12 пассажиров, еще 19 получили ранения.



Зеленский и Ермак посетили мемориал погибшим во время рабочего визита в Донецкую область 11 апреля.



«Президент почтил память погибших и возложил к мемориалу цветы», — сообщили в пресс-службе Офиса президента.



Зеленский также возложил цветы к памятному знаку Герою Украины, майору ВСУ Андрею Жуку. Военный погиб в Волновахском районе в мае 2016 года, защищая побратимов от вражеской диверсионной группы, которая проникла на контролируемую украинскими военными территорию.