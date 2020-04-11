Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Боевики снова нарушили режим «тишины»: ранен еще один военный

11 апреля 2020, 16:10

Боевики снова нарушили режим «тишины»: ранен еще один военный

Боевики обстреляли сегодня днем Новозвановку в Луганской области, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранение. Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

Боевики стреляли из автоматических станковых гранатометов.

«Во время вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение», — сказано в сообщении.

Военнослужащего эвакуировали в военно-медицинское учреждение, его состояние удовлетворительное.

Силы ООС открывали ответный огонь, используя имеющиеся огневые средства.

Утром 11 апреля в результате обстрелов со стороны боевиков в районе Новотошковского на Луганщине ранения получили двое военных.

За минувшие сутки боевики ранили одного военнослужащего.

 

Еще по теме

Прочее
ситуация на фронте

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:38
«ДНР» подозревает коронавирус у 208 человек
12:22
В городах ОРЛО, где фиксируют коронавирус, появились «казачьи дружины»
11:35
Доверяют ли жители Донецка информации «ДНР» о коронавирусе? Опрос на улице ►
11:15
Беспилотник ОБСЕ обстреляли над участком разведения в Петровском
21:52
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
20:50
Уезжать из Донбасса или остаться? Решаем на «Линии соприкосновения» ►
20:33
«ЛНР» продлила ограничения из-за карантина и обязала носить маски
19:44
«ЛНР»: Подтвержден восьмой случай COVID-19
19:34
«ДНР» и «ЛНР» на время запретили поездки за российскими паспортами
19:05
«ДНР»: Еще пятеро заболели COVID-19. Всего — 18 пациентов
16:41
В Донецке епархия УПЦ МП проведет онлайн-литургию на Вербное воскресенье
16:07
«ЛНР» ужесточает ответственность за нарушение карантина. Теперь до 7 лет тюрьмы
15:34
«ДНР» из-за коронавируса перестала выдавать почти все «документы»
14:36
«ДНР» еще продезинфицировала территорию больницы и два магазина из-за COVID-19
12:56
«ДНР» подозревает коронавирус еще у семи человек
все новости
16:10
Боевики снова нарушили режим «тишины»: ранен еще один военный
15:20
Зеленский почтил память пассажиров автобуса, расстрелянного боевиками
14:56
В Минобороны признали нехватку средств защиты в армии
13:41
Зеленскому отчитались об отсутствии случаев COVID-19 в зоне ООС
12:38
«ДНР» подозревает коронавирус у 208 человек
12:22
В городах ОРЛО, где фиксируют коронавирус, появились «казачьи дружины»
11:35
Доверяют ли жители Донецка информации «ДНР» о коронавирусе? Опрос на улице ►
11:15
Беспилотник ОБСЕ обстреляли над участком разведения в Петровском
10:39
Зеленский посетит участок разведения на Донетчине
10:21
Боевики стреляли по Новотошковскому: ранены двое военных
10:08
Шмыгаль анонсировал 500 тысяч рабочих мест в Украине уже в мае
09:52
В Украине не осталось регионов без COVID-19: в Николаевской области подтвердили два случая
09:48
Освобожденные из плена пройдут двухнедельную обсервацию
09:30
В Украине — 2511 случаев коронавируса. Число вылечившихся превысило умерших
09:12
Один военный получил ранения на Донбассе за минувшие сутки
все новости
ВИДЕО
Доверяют ли жители Донецка информации «ДНР» о коронавирусе? Опрос на улице ►
11 апреля, 11:35
Уезжать из Донбасса или остаться? Решаем на «Линии соприкосновения» ►
10 апреля, 20:50
Рейвы и школа онлайн: что делает молодежь на карантине ►
09 апреля, 13:56

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция