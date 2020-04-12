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В ВСУ подтвердили еще 7 случаев коронавируса

12 апреля 2020, 09:18

В ВСУ подтвердили еще 7 случаев коронавируса

В рядах Вооруженных сил выявлено еще семь случаев инфицирования коронавирусом. Общее число пациентов с COVID-19 среди военных достигло 17. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Диагноз подтвержден еще у двоих военных одной из воинских частей Хмельницкого, у трех военных воинской части в Мелитополе и военного Киевского гарнизона. Как уверяют в Минобороны, все они находились на самолизоляции после контакта с заболевшим.

Еще один военнослужащий Киевского гарнизона с 3 апреля госпитализирован с предварительным диагнозом «пневмония». Состояние его здоровья удовлетворительное, он получает симптоматическое лечение.

В ВСУ также зафиксирован первый случай выздоровления: у военного врача Хмельницкого военного госпиталя. В течение двух недель она будет находиться дома на самоизоляции под наблюдением семейного врача.

Напомним, что в зоне проведения операции Объединенных сил случаев COVID-19 пока не зарегистрировано. Среди военных на Донбассе проведено 500 ПЦР-тестов.

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