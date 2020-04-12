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Боевики «ЛНР» не выпустили патруль ОБСЕ из ОРЛО «из-за карантина»

12 апреля 2020, 13:03

Боевики «ЛНР» не выпустили патруль ОБСЕ из ОРЛО «из-за карантина»

Боевики продолжают препятствовать мониторингу наблюдателей СММ ОБСЕ, ссылаясь на карантинные ограничения из-за COVID-19. Об этом сообщается в последнем отчете миссии.

Так, боевик не пропустил патруль СММ через свой блокпост вблизи Станицы Луганской из-за «карантинных ограничений, связанных с COVID-19». В результате этого наблюдатели не смогли выехать на подконтрольную Украине территорию.

Боевики «ДНР» отказали патрулю СММ в проезде через блокпост возле Горловки, куда направлялась миссия. Члены группировки сослались на «приказы от командиров никого не пропускать через блокпост».

Боевики не пропускают патрули СММ ОБСЕ для мониторинга с 21 марта в Донецкой области и 23 марта в Луганской области.

В конце марта Германия и Франция обвинили боевиков на Донбассе в препятствовании работе наблюдателей ОБСЕ под прикрытием пандемии коронавируса. Главы МИД обеих стран Хайко Маас и Жан-Ив ле Дриан отметили, что они «очень обеспокоены» ограничениями, наложенными сепаратистами на наблюдательную миссию ОБСЕ.

МИД Украины обратился к РФ с призывом обеспечить миссии ОБСЕ свободу передвижения в соответствии с Минскими соглашениями. Впоследствии боевики возобновили пропуск наблюдателей СММ ОБСЕ в подконтрольные им районы, но с многочасовыми задержками. 

 

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