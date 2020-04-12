Кремль проведет парад ко Дню победы, несмотря на пандемию

В Москве состоится парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».



Песков отметил, что в Кремле пока не принимали решения о переносе парада Победы или «Бессмертного полка». По его словам, парад пройдет 9 мая или позже.



Он добавил, что решения о переносе будут приниматься позже с учётом развития эпидемиологической ситуации.



«Но я могу сказать одно: ни у кого не должно быть сомнений, что парад Победы и празднование Дня Победы будет обязательно — я не знаю, будет ли это 9 мая или позже, — но оно будет обязательно», — заявил Песков.



В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что подготовка к параду Победы в Москве продолжается.

Группировка «ЛНР» отменила парад трудящихся по случаю 1 мая из-за угрозы распространения коронавируса.



«ЛНР» и «ДНР» запретили выезд на территорию России для получения российских паспортов. Ранее пересечение границы с РФ с целью получения паспорта было среди исключений для выезда из отдельных районов Луганской области.