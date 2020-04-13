«УП» узнала, как Рада будет голосовать за закон о банках с 16 тысячами поправок

Шестнадцать тысяч поправок к законопроекту о банках сгруппируют по разделам, что позволит сэкономить время при их рассмотрении в Верховной Раде. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на неназванного члена профильного комитета парламента.



По его словам, банковский комитет будет руководствоваться статьей № 199 регламента. «Это позволит отсеивать правки целым пачками. Мы так уже голосовали скандальный закон о "площадках Яценко", механизм такой есть», — рассказал источник.



Планируется, что комитет согласует текст разделов, куда войдет какая-то часть правок. После этого Рада будет голосовать за тексты разделов, отметая те правки, которые до этого отклонил комитет.



Именно тогда можно ожидать, что закон будет принят в целом при условии наличия голосов.



«Комитет должен составить сравнительную таблицу и пройтись по всем 16 тысячах правок. Если честно, то можно было бы и на понедельник успеть. Если бы кто-то ставил такую задачу. Пока же ориентируемся на вторую половину недели», — добавил член комитета.



По словам еще одного собеседника «УП» из фракции «Слуга народа», законопроект о банках могут рассмотреть уже на внеочередном заседании в среду, 15 апреля.

Законопроект о банках в первом чтении был принят 30 марта. Его еще называют «антиколомойским», потому что он сделает невозможным возврат национализированного ПриватБанка его бывшему владельцу Игорю Коломойскому.



Документ предусматривает, что собственники и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.



При этом признание незаконным решения о выводе банка с рынка не может быть основанием для его отмены или возвращение экс-владельцу.



Это второй закон, принятие которого открывает получение транша Международного валютного фонда. Первый — Закон о рынке сельскохозяйственной земли — Рада приняла в ночь с 30 на 31 марта.