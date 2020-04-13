Криклий: Обсервация входит в стоимость билета из-за границы

Обсервация для граждан, которые возвращаются в Украину, автоматически включена в стоимость билета. Об этом министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал в интервью «Радио Свобода».



«Мы говорим только о том формате, что гражданин, заранее покупая билет, оплачивает также и обсервацию, то есть она является обязательной, более того, он подписывает эту обязательную обсервацию. Затем при регистрации в стране, из которой он вылетает, тоже соглашается и подписывает обязательства собственноручно по соблюдению обсервации», — подчеркнул Криклий.



Он добавил, что дальше процесс координируют здесь, когда граждане прилетают в Украину.



«Понятно, что термоскрининг, проверки стандартные, пограничная служба, таможенники и в сопровождении полиции их уже привозят в места обсервации. И на местах обсервации так же присутствуют полицейские, которые будут контролировать периметр, чтобы никто из тех, кто должен соблюдать обсервацию, не нарушал правила», — сказал министр.



В конце марта Кабмин принял решение об обязательности соблюдения режима обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы.