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Карантин и права человека. Законны ли штрафы? ►

13 апреля 2020, 10:04

Карантин и права человека. Законны ли штрафы? ►

Чтобы препятствовать распространению коронавируса, власть ужесточила карантинные меры. Но это вызывает возмущение у части общества и опасения правозащитников. 

Одно из нововведений, которое дает почву для дискуссий среди юристов, — появление без защитной маски в общественных местах.

За все время карантина в Украине составлено 4 тысячи протоколов, связанных с нарушением карантинных норм. Суммы штрафов от 17 до 34 тысяч гривен, которые накладываются на нарушителей, эксперты считают неприемлимыми.

Подробнее — в сюжете «НД».

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