Карантин и права человека. Законны ли штрафы? ►

Чтобы препятствовать распространению коронавируса, власть ужесточила карантинные меры. Но это вызывает возмущение у части общества и опасения правозащитников.



Одно из нововведений, которое дает почву для дискуссий среди юристов, — появление без защитной маски в общественных местах.



За все время карантина в Украине составлено 4 тысячи протоколов, связанных с нарушением карантинных норм. Суммы штрафов от 17 до 34 тысяч гривен, которые накладываются на нарушителей, эксперты считают неприемлимыми.



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