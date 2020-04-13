В «Слуге народа» объяснили сокращение субсидий в бюджете «техническими факторами»

Сокращение суммы субсидий в бюджете не повлечет за собой уменьшение социальных выплат. Об этом в эфире «112 Украина» заявил нардеп от «Слуги народа» Даниил Гетманцев.



«Речь идет не об уменьшении субсидий, не о том, что уменьшается количество людей, получающих субсидию. Речь идет просто о перерасчете субсидии в связи с техническими определенными факторами. И, соответственно, в бюджете было заложено больше, чем это необходимо для выплаты субсидии», — сказал он.



В обновленном бюджете на 2020 год предусматривается сокращение расходов на выплату льгот и жилищных субсидий на 8 млрд гривен — до 39,3 млрд гривен.



Верховная Рада рассмотрит предложения Кабмина по бюджету 13 апреля. На заседании 30 марта в Раде не хватило трех голосов для принятия изменений в бюджет на 2020 год.