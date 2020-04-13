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Полиция отчиталась о задержании наркоторговцев в прифронтовом Курахово

13 апреля 2020, 14:46

Полиция отчиталась о задержании наркоторговцев в прифронтовом Курахово

Два канала сбыта наркотиков были ликвидированы в ходе спецоперации в прифронтовом Курахово Донецкой области. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции региона.

Отмечается, что первая группа наркодилеров состояла из семейной пары и еще двух сообщников.

Полицейские документировали незаконную деятельность группы в три этапа оперативных закупок, во время последнего правоохранители задержали организатора сбыта — 50-летнего местного жителя.

Злоумышленники сбывали наркотики местным жителям по предварительной договоренности, как из рук в руки, так и методом закладок. Деньги от продажи поступали сразу на карту организаторов.

Вторая группа наркоторговцев состояла из двух человек — организатора и пособника. Полицейские провели два этапа оперативных закупок и задержали организатора — ранее судимого 40-летнего мужчину.

Всего у организаторов наркобизнеса изъято более 150 тысяч гривен, добытые от продажи наркотических средств и психотропных веществ: каннабиса, амфетамина и СОЛИ.

По данным фактам открыты уголовные производства по части 2 статьи 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 2 до 5 лет лишения свободы.

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