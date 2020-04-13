В Киево-Печерской лавре, где зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции, подтвердили второй случай смерти. Об этом сообщает пресс-служба УПЦ МП.



«Сегодня в больнице скончался еще один монах Лавры, обстоятельства смерти которого еще не сообщались», — говорится в сообщении.



В комментарии «Украинской правде» управляющий делами УПЦ МП, митрополит Антоний сообщил, что обоим умершим делали тесты, но обнаружили ли коронавирус, митрополиту неизвестно.



По данным КГГА, 13 апреля из Киево-Печерской лавры госпитализировали еще 3 человек. Таким образом в больнице в общем находились 12 человек из лавры, в том числе двое умерших.



Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киево-Печерская Лавра по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям столицы закрывается на карантин. По данным Кличко, общее количество больных коронавирусом священнослужителей в Лавре составляет 90.