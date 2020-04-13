Прокуратура расследует расстрел семьи в оккупированном селе на Луганщине

Прокуратура Луганской области расследует убийство четырех членов семьи в Луганской области, совершенное боевиками группировки «ЛНР» в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.



Убитые — муж с супругой, их сын и невестка — помогали украинским военнослужащим продуктами, водой и лекарствами. В августе 2014 года их расстреляли в собственном доме на территории подконтрольного боевикам села Победное Лутугинского района. Село расположено недалеко от Луганского аэропорта, в котором до начала конфликта работали хозяин дома с супругой.



По данным следствия, боевики проникли на территорию частного дома, расстреляли четверых членов семьи, а также похитили ценное имущество и автомобиль.



«Такие преступные действия грубо нарушают нормы международного гуманитарного права, выразившееся в жестоком обращении с мирным населением, совмещенном с умышленным убийством, что прямо запрещено ст. 147 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года», — отмечают в прокуратуре.