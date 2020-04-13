По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

На время пандемии «Новости Донбасса» будут информировать о ситуации с коронавирусной инфекцией Covid-19 в Донецкой и Луганской областях по обе стороны линии соприкосновения. Информация о ситуации с коронавирусом в Украине доступна в этой рубрике. Мы продолжаем также сообщать и о других актуальных новостях на оккупированной части региона.

Ситуация с распространением Covid-19





В Украине по состоянию на 13 апреля коронавирус выявлен у 3102 человек. Из них 97 человека выздоровели, 93 — умерли. В Луганской области по-прежнему известно о трех случаях коронавируса. В Донецкой области зарегистрирован новый случай —диагноз подтвердился у 56-летнего мужчины, который вернулся из Латвии и с начала апреля находился на самоизоляции.

На неподконтрольной властям территории Донецкой области зафиксировано 18 случаев коронавирусной инфекции, утверждают в группировке «ДНР». Еще 220 человек находятся в больницах с подозрением на COVID-19.



Группировка «ЛНР» заявила о первом выписанном пациенте, у которого диагностировали коронавирус. Житель Славяносербского района проходил лечение в 4-й городской больнице Луганска. Утверждается, что тест показал отсутствие COVID-19 в его организме. По состоянию на 13 апреля в группировке признают 14 случаев коронавируса. За выходные число заболевших в отдельных районах Луганщины увеличилось на 6 человек.



В Донецкой облгосадминистрации уверяют, что карантин не повлияет на сроки и объемы посевных работ на подконтрольной властям части области. Отмечается, что аграрии работают в штатном режиме.



Общество



Прокуратура Луганской области расследует убийство четырех членов семьи, совершенное в подконтрольном боевикам селе Победное Луганской области в 2014 году. Убитые — муж с супругой, их сын и невестка — помогали украинским военнослужащим продуктами, водой и лекарствами. Их расстреляли на территории собственного дома.



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