Минометным обстрелом повреждены школа и жилые дома в Донецке

Здание школы и жилые дома получили повреждения вследствие минометного обстрела Куйбышевского района подконтрольного боевикам Донецка. Об этом сообщили в СММ ОБСЕ.



10 апреля наблюдатели увидели четыре воронки поблизости здания школы на ул. Угольной, 33, образовавшиеся по их оценке, в результате разрыва минометных мин. Они также заметили свежие осколочные повреждения на дверях, стене и шифере.



Школа, расположенная в пяти километрах от центра Донецка, сейчас закрыта из-за вспышки COVID-19.



Примерно в 200 метрах от здания школы патруль СММ зафиксировал повреждение четырех жилых домов, расположенных на улице Забойщиков.



Четыре человека, которые представились владельцами поврежденных домов, рассказали, что все они были дома в ночь с 1 на 2 апреля, когда слышали 4 взрыва неподалеку.