Больше половины украинцев поддерживают перенос местных выборов из-за карантина

Пятьдесят шесть процентов украинцев поддерживают идею переноса местных выборов, которые согласно Конституции должны состояться 25 октября 2020 года. Об этом говорится в результатах опроса социологической группы «Рейтинг», проведенного 10-12 апреля.



23% опрошенных не поддерживают идею переноса даты голосования, 21% — затруднились ответить.



43% не против перенести местные выборы на весну 2021 года, треть — против, 24% — затруднились ответить.



«Относительно больше противников переноса сроков голосования среди сторонников партий Шария и "Оппозиционная платформа — За жизнь"», — говорится в исследовании.



Лидером электоральных симпатий на выборах в Верховную Раду остается партия «Слуга народа»: ее готовы поддержать 38,1% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.



15,4% готовы отдать свой голос за «Европейскую солидарность», 14,1% — за ОПЗЖ, 9,1% — «Батькивщину». Рейтинг других политических сил — ниже 4%.



Около 20% украинцев не определились с выбором.

В интервью LB.ua от 13 апреля председатель Центризбиркома Олег Диденко сообщил, что перенос местных выборов возможен только в случае введения военного или чрезвычайного положения в стране. На данный момент Диденко не видит юридических препятствий для проведения местных выборов в условии карантина.