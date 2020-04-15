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Задержан генерал-майор СБУ Шайтанов. Его подозревают в госизмене и терактах

Обновлено
14 апреля 2020, 13:59

Задержан генерал-майор СБУ Шайтанов. Его подозревают в госизмене и терактах

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова. Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.

«Сегодня был задержан генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов, которого подозревают в государственной измене и совершении террористических актов. В частности, по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца [АТО] Адама Осмаева», — говорится в сообщении.

В СБУ подчеркивают, что собрали материалы дела, среди которых аудио- и видеозаписи, которые свидетельствуют о работе Шайтанова на Федеральную службу безопасности России.

Отмечается, что Шайтанов, который является одним из бывших руководителей Центра специальных операций «А» СБУ, на самом деле находился на агентурной связи под псевдоним «Бобыль» у полковника ФСБ Игоря Егорова. Последний является сотрудником департамента контрразведывательных операций первой службы ФСБ — подразделения, специализирующегося на планировании, организации и проведении разведывательных и диверсионно-террористических акций за пределами РФ.

По версии следствия, Шайтанов также планировал проведение террористических актов на территории Украины. За это представитель ФСБ гарантировал вознаграждение в размере 200 тысяч долларов США и паспорт гражданина России. В качестве исполнителя Шайтанов специально подобрал одного из бывших бойцов спецподразделений, рассказали в СБУ.

Кроме того, как сообщили в СБУ, Шайтанов собирал и передавал российской стороне информацию о:

• обстоятельствах проведения отдельных тайных операций в районе АТО/ООС и задействованных в них сотрудников;
• международном сотрудничестве отечественных спецслужб в сфере национальной безопасности и обороны;
• сотрудниках руководящего звена департамента контрразведки, оперативных подразделений СБ Украины и ЦСО «А», украинских разведывательных органов;
• подборе, изучении и вербовке старших офицеров специальных и разведывательных органов для работы на ФСБ.

Также в СБУ отчитались о фиксации агентурных встреч на территории европейских стран: Егорова с Шайтановим и с другими гражданами Украины, которые были привлечены к выполнению задач российской спецслужбы.

Сейчас следствие продолжается. Проводятся обыски по местам жительства и временного пребывания Шайтанова, а также граждан Украины, которые подозреваются в принадлежности к агентурному аппарату сотрудника ФСБ Егорова.

Отдельно в СБУ отметили, что, используя свое служебное положение, Шайтанов получал разведывательную информацию от старших и высших офицеров службы. В ходе досудебного расследования будет определена их причастность к разглашению сведений с ограниченным доступом.

Решается вопрос об объявлении Валерию Шайтанову о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьями 111 («Государственная измена») и 258 («Террористический акт») Уголовного кодекса и избрании меры пресечения, резюмировали в СБУ.

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