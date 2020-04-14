У всех въезжающих в Киев будут измерять температуру

Правоохранители усилят контроль за самочувствием водителей и пассажиров транспорта, направляющихся в Киев с 16 по 20 апреля. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко во время онлайн-брифинга 14 апреля.



«С четверга, 16 апреля, до понедельника мы усиливаем контроль на постах, выставленных на въездах в Киев. В частности, вводится обязательная термометрия для пассажиров транспорта, следующего в столицу. Это касается автобусов, грузопассажирского и легкового транспорта, перевозящего более трех пассажиров, включая водителя», — сказал Кличко.



Мэр Киева также напомнил, что все городские кладбища будут закрыты в поминальные дни.

Число заболевших коронавирусом COVID-19 в Украине на утро вторника составляет 3372 человека. Из них 119 пациентов выздоровели, а 98 — умерли. За сутки было зафиксировано 270 новых случаев заболевания.