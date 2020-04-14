ДТЭК остановила работу крупнейшего в стране добытчика угля

Крупнейшее угледобывающее предприятие страны «Павлоградуголь» с 20 апреля выходит в простой. Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, передает «Интерфакс-Украина».



По его словам, находясь в сложной финансовой ситуации, предприятие выходит в простой, чтобы выплатить сотрудникам заработные платы.



«В сложившейся сегодня на рынке электроэнергии ситуации — тотальных неплатежей, отсутствия возможности заплатить за перевозку угля и покупку материалов — мы заявляем об остановке крупнейшего угольного объединения страны "Павлоградуголь"», — сказал Тимченко в ходе онлайн брифинга во вторник.



По его словам, ДТЭК вынужден прибегнуть к такому шагу, чтобы сэкономить деньги на логистике и других затратах для обеспечения выплаты хотя бы части заработной платы работникам предприятия.



Тимченко отметил, что общие поступления всей компании «ДТЭК Энерго» в апреле ожидаются в объеме 1,6 млрд грн, тогда как затратная часть работы «Павлоградугля» составляет 2,9 млрд грн.



В конце марта «ДТЭК Энерго» проинформировало, что шахты «ДТЭК Добропольеуголь», шахта «Белозерская» и ЦОФ «Октябрьская» приостанавливают работы по добыче, обогащению угля и подготовке горных выработок с 1 апреля в связи с системным кризисом в энергетической отрасли Украины, продолжающимся импортом электроэнергии и угля, регулярным вмешательством в работу рынка со стороны политиков, сообщила «ДТЭК Энерго».