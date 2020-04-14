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«Коммерсант» узнал о первых заболевших COVID-19 в армии России

14 апреля 2020, 17:07

«Коммерсант» узнал о первых заболевших COVID-19 в армии России

Как минимум трое российских военных, по данным на 30 марта, заразились коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на неназванный источник.

По информации газеты, заболели прапорщик, полковник, а также мичман Северного флота. Под наблюдением находятся как минимум 133 военнослужащих, которые контактировали с ними.

В Минобороны РФ это официально не подтвердили и не опровергли. В сообщении ведомства, которое поступило «Интерфаксу» указано, что «эпидемиологическая обстановка в вооруженных силах остается стабильной и полностью контролируемой». К настоящему времени проведено более 11 тысяч тестирований военнослужащих, но об их результатах в ведомстве не сообщили.

В конце марта, пишет «Коммерсант», министерство обороны предоставило в правительство России информацию о «неустойчивой» ситуации с коронавирусом в вооруженных силах. К 12 апреля ведомство также отчиталось, что подготовило для заболевших 32 военных госпиталя, рассчитанных на более чем 4,8 тысячи коек.

Из-за эпидемии коронавируса Минобороны РФ отложило начало работы призывных комиссий. Ожидается, что новобранцы отправятся на места службы не ранее 20 мая.

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