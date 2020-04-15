На Донбассе пострадали трое украинских военных за минувшие сутки

За минувшие сутки на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня, двое украинских военнослужащих получили ранения и один боевое поражение. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Там добавили, что огонь велся из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



В штабе также отметили, что украинские силы открывали огонь в ответ.



Обстрелам со стороны боевиков подверглись позиции в районе Авдеевки, Песок, Павлополя, Красногоровки, Новомихайловки, Старогнатовки, Тарамчуки, Каменки.



С начала текущих суток боевики огонь не открывали, подытожили в штабе ООС.